Prozess: Überraschender Freispruch für 21 GAK-Fans

Bereits am ersten Verhandlungstag gab der Staatsanwalt zu, dass den Angeklagten – darunter auch sechs tschechische Fußballfans – keine konkreten Tathandlungen nachgewiesen werden konnten. Es gab also keine Beweise, dass sie beispielsweise (vermeintliche) Sturm-Anhänger am Dietrichsteinplatz brutal attackiert hatten.