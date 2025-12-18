Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schwarze“ Nachwehen

Meisterfeier eskalierte: Sieben Steirer angeklagt

Steiermark
18.12.2025 06:00
Die offizielle Meister-Party am Stadionvorplatz verlief friedlich, danach eskalierte die ...
Die offizielle Meister-Party am Stadionvorplatz verlief friedlich, danach eskalierte die Situation allerdings(Bild: Sepp Pail)

Im Mai zelebrierte der SK Sturm Graz den fünften Titel der Geschichte. Statt friedlich Party zu machen, randalierten einige Fans, attackierten Securitys mit Stangen und bewarfen Polizisten mit Mülltonnen und Tischen. Sieben Hooligans stehen deshalb Ende Jänner vor Gericht.

0 Kommentare

Die Euphorie war groß, als der SK Sturm Graz am 24. Mai nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den WAC den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte zelebrieren durfte. Was kurz danach geschah, war hingegen weniger ruhmreich.

Während die große Masse an Fans absolut friedlich feierte, bewaffneten sich mehrere vermummte „Schwarze“ laut Anklage mit Holz- und Eisenstangen und schlugen damit auf Security-Mitarbeiter in der Tiefgarage der Merkur-Arena und am Stadionvorplatz ein. Die Opfer wurden teilweise festgehalten und fassten dann harte Treffer, auch durch Faustschläge und Tritte auf Kopf und Oberkörper, aus.

Lesen Sie auch:
Nach dem Meisterschaftsfinale im Mai hatte die Polizei in Graz alle Hände voll zu tun.
25-Jähriger in Haft
Meisterfeier-Krawalle: Neun Männer ausgeforscht
28.07.2025
Pyro-Szenen auf Video
7 Verletzte: Ruppiges Ende für Sturms Meisterfeier
25.05.2025

Einige der Randalierer stürmten danach in die feiernde Menge und zündeten Leuchtraketen und andere Feuerwerkskörper. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt: Durch die hohen Temperaturen hätte durchaus Kleidung in Brand geraten können, die Feiernden hätten auch Verbrennungen erleiden können.

Polizisten und Securitys durch Schläge verletzt
Natürlich stand an diesem Abend die Polizei im Einsatz. Und auch die Beamten bekamen ihr Fett ab: Sie wurden von Vermummten mit Bierbänken, Bier- und Stehtischen aus Metall, Mülltonnen, Stangen, Glasflaschen, befüllten Bierdosen und Bengalen attackiert. Ein Polizist wurde von einer Mülltonne so heftig am Kopf getroffen, dass er großflächige Prellungen und Hämatome erlitt.

Zitat Icon

In Leoben wird verhandelt, da ein Angeklagter noch Jugendlicher und aufgrund seines Wohnorts dem oben genannten Gerichtssprengel zugehörig ist.

Gerichtssprecher Bernhard Zechner

Für sieben der Randalierer hat die Aktion nun ein gerichtliches Nachspiel. Wie Bernhard Zechner, Gerichtssprecher am Landesgericht Leoben bestätigt, müssen sich die Männer – teils einschlägig vorbestraft bzw. auffällig – vor einem Schöffensenat unter anderem wegen absichtlich versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. In Leoben wird deshalb verhandelt, weil ein Angeklagter erst 17 Jahre alt ist und aus der Obersteiermark kommt. Laut Jugendstrafrecht muss deshalb im Gerichtssprengel des Wohnortes dieses Angeklagten verhandelt werden.

Die anderen sechs Angeklagten sind zwischen 25 und 36 Jahre alt und aus Graz. Die Anklage ist bereits rechtswirksam, verhandelt wird am 29. Jänner.

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.880 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.037 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
108.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf