Meisterfeier eskalierte: Sieben Steirer angeklagt

Für sieben der Randalierer hat die Aktion nun ein gerichtliches Nachspiel. Wie Bernhard Zechner, Gerichtssprecher am Landesgericht Leoben bestätigt, müssen sich die Männer – teils einschlägig vorbestraft bzw. auffällig – vor einem Schöffensenat unter anderem wegen absichtlich versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. In Leoben wird deshalb verhandelt, weil ein Angeklagter erst 17 Jahre alt ist und aus der Obersteiermark kommt. Laut Jugendstrafrecht muss deshalb im Gerichtssprengel des Wohnortes dieses Angeklagten verhandelt werden.