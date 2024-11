Schwedische Polizei darf nun auf Verdacht handeln

Die Gewalttaten ereignen sich zunehmend an öffentlichen Orten und haben teilweise auch unbeteiligte Opfer wie Passanten. Bei den Tätern handelt es sich nach Angaben der Ermittler häufig um Jugendliche, die von den organisierten Banden als Auftragsmörder angeheuert werden, weil sie das Strafmündigkeitsalter von 15 Jahren noch nicht erreicht haben. Das am Freitag in Kraft getretene neue Gesetz zur Beschlagnahmung von Luxusgütern gilt deshalb ausdrücklich auch für Menschen unter 15 Jahren.