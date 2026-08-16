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Die Dirigentin Kajsa Boström als Brückenbauerin

Ombudsfrau
16.08.2026 10:00
Die gebürtige Schwedin Kajsa Boström beim Dirigieren
Die gebürtige Schwedin Kajsa Boström beim Dirigieren(Bild: Sächsische Mozartgesellschaft)
Multitalent Kajsa Boström
Multitalent Kajsa Boström(Bild: Sächsische Mozartgesellschaft)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Die Urenkelin des schwedischen Nationalkomponisten Ture Rangström  behauptet sich als eine der wenigen Frauen in einer Männerdomäne.  Sie  widmet sich obendrein auch noch iklusiven Klang- und Theaterkollektiven.

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Sie spricht sechs Sprachen, spielt acht Instrumente und war eine der ersten weiblichen Dirigenten. Mit fünf Jahren begann Kajsa Boström Klavier zu spielen, mit acht Flote und mit zwölf kam die Klarinette dazu. Im Laufe der Jahre erweiterte die gebürtige Schwedin ihr Repertoire mit weiteren Musikinstrumenten. Im Alter von zwölf Jahren landete sie dann auch in einem Jugendsymphonie-Orchester, wo sie bald die Leitung der kleinsten Kinder übernehmen durfte. Mittlerweile hat das musikalische Multitalent  weltweit 20 Jahre professionelle Orchester- und Opernhauserfahrung.

Inklusive Projekte
Vor wenigen Jahren kam dann die Anfrage, ob sie nicht ein inklusives Musiktheater in Oberösterreich, ein EU-Pilotprojekt, leiten wolle. Sie nahm das Angebot an. Seither dirigiert die Urenkelin des schwedischen Nationalkomponisten Ture Rangström auch weitere inklusive Klang- und Theaterkollektive.

Über Grenzen hinweg
Sie gibt Menschen mit Behinderung den Raum, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Sie verwendet bewusst eine einfache Sprache, plant und probt langfristig, damit Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, ihre Simmen auswendig zu lernen. Zuhause sei dort, wo sie als Brückenbauerin fungieren könne, meint Kajsa. Über geographische oder Sprachgrenzen und über körperliche Behinderung hinweg.

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