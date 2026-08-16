Die Dirigentin Kajsa Boström als Brückenbauerin

Sie spricht sechs Sprachen, spielt acht Instrumente und war eine der ersten weiblichen Dirigenten. Mit fünf Jahren begann Kajsa Boström Klavier zu spielen, mit acht Flote und mit zwölf kam die Klarinette dazu. Im Laufe der Jahre erweiterte die gebürtige Schwedin ihr Repertoire mit weiteren Musikinstrumenten. Im Alter von zwölf Jahren landete sie dann auch in einem Jugendsymphonie-Orchester, wo sie bald die Leitung der kleinsten Kinder übernehmen durfte. Mittlerweile hat das musikalische Multitalent weltweit 20 Jahre professionelle Orchester- und Opernhauserfahrung.