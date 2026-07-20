End of a Career! Zlatan Ibrahimovic Is Retiring Again

The eccentric and outspoken former striker, along with Alexi Lalas and 1998 World Cup champion Thierry Henry, formed the network’s trio of experts for the XXL World Cup in the U.S., Canada, and Mexico. Just as he did during his playing days, Ibrahimovic didn’t hold back with his quips. The Scandinavian regularly took jabs at former U.S. pro Lalas in particular.