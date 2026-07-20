"My Farewell"
End of a Career! Zlatan Ibrahimovic Is Retiring Again
Swedish soccer legend Zlatan Ibrahimovic regularly caused a stir as a pundit during the World Cup—but his job at Fox Sports will remain a one-time thing!
“I’ve talked a lot over the past month and a half—and these will now be my final words,” the 44-year-old announced after the final between Spain and Argentina (1–0). “This is my farewell from the studio.”
The eccentric and outspoken former striker, along with Alexi Lalas and 1998 World Cup champion Thierry Henry, formed the network’s trio of experts for the XXL World Cup in the U.S., Canada, and Mexico. Just as he did during his playing days, Ibrahimovic didn’t hold back with his quips. The Scandinavian regularly took jabs at former U.S. pro Lalas in particular.
“Quit while you’re ahead!”
In the end, however, he struck a humble note and thanked his fellow panelists as well as host Rebecca Lowe. “It was a great pleasure to share the studio with you all,” said Ibrahimovic. When Lalas asked why he was ending his career as a TV analyst after just one stint, the former FC Barcelona striker replied with his usual confidence: “You have to quit while you’re ahead.”
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