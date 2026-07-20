Contract Signed
It’s official! ÖFB star to stay with FC Bayern through 2029
At times, it looked like it might be a bit of a struggle, but now it’s all wrapped up: Konrad Laimer and FC Bayern Munich have agreed to extend their partnership!
The 29-year-old, who just played for Austria’s national team at the World Cup in North America, signed a new contract through June 30, 2029 …
“We’re delighted that Konny will continue his journey with FC Bayern. He’s the very definition of reliability at the highest level, and with his skills and character, he’s an important part of the team. He’s a player who inspires and motivates others—every single day,” said Max Eberl, FC Bayern’s sporting director, in a club statement, expressing his delight at the Austrian’s long-term commitment.
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