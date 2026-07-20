Fahrzeughandel in der Steiermark wächst wieder

Rückgang bei Gebrauchtzulassungen

Dem Zuwachs der Neuzulassungen steht aber ein Rückgang von Gebrauchtzulassungen gegenüber. Diese gingen in der Steiermark im ersten Halbjahr um knapp fünf Prozent zurück. „Wir sehen, dass Benziner und Diesel zurückgehen. Gleichzeitig steigen Gebrauchtzulassungen aber bei Elektroautos und Hybriden“, erklärt Gerald Auer, Geschäftsführer des Autohauses Vogl + Co.