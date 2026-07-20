Rätsel um vergrabenen Müll auf Schießplatz

Betreiber: „Wir halten uns an Auflagen“

Shootingpark-Chef Paul Schaufler weist den vorwurf der Umweltverschmutzung von sich: „Der Sondermüll wird bei uns immer getrennt gesammelt und nur von befugten Unternehmen entsorgt.“ Werden die löchrig geschossenen Scherben vom Boden aufgesammelt, könne schon auch Gras mit „aufgesaugt“ werden. Seit den 1970er-Jahren wird in der Anlage geschossen, viel später sei das Gebiet Teil des Natura-2000-Schutzgebietes geworden – als bedeutender Lebensraum für Schwarzstörche und Fledermäuse.