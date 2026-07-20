Tauziehen um alte Brunnen ist noch nicht beendet

In einigen Fällen gehen die Brunnenbesitzer weiterhin gegen die Bescheide der Bezirkshauptmannschaften vor – mitunter mit Erfolg, wie die Gleisdorfer Anwälte Klaus Rieger und Helfried Schaffer berichten. So stellte der Verwaltungsgerichtshof heuer in einem Fall fest, dass allgemein gehaltene Erwägungen nicht für einen Schließungsbescheid ausreichen. Sprich: Nur weil zum Beispiel bei vielen anderen Brunnen Rohre beschädigt sind, kann das nicht für alle angenommen werden. Der Einzelfall muss berücksichtigt werden, es muss zudem abgewogen werden, ob der Aufwand für eine Sanierung bzw. Verschließung verhältnismäßig ist.