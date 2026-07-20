Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die letzten Arteser

Tauziehen um alte Brunnen ist noch nicht beendet

Steiermark
20.07.2026 07:00
Die Anwälte Helfried Schaffer (links) und Klaus Rieger vertreten mehrere Arteser-Besitzer.
Die Anwälte Helfried Schaffer (links) und Klaus Rieger vertreten mehrere Arteser-Besitzer.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Ein paar hundert artesische Brunnen gibt es noch in der Steiermark. Das juristische Tauziehen um einige von ihnen ist noch nicht beendet. Gleisdorfer Anwälte konnten vor Kurzem Erfolge für Brunnenbesitzer erzielen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist mittlerweile gut zehn Jahre her, als in Teilen der Ost- und Südoststeiermark die Wogen hochgingen: Die Behörden verordneten damals verstärkt das Verschließen von artesischen Brunnen, viele Besitzer wehrten sich dagegen. Es gab Proteste und Kundgebungen.

Arteser sind meist alte Brunnen, bei ihnen steigt das Wasser selbstständig, also ohne Pumpe, auf. Die Behörden orten darin eine Verschwendung von wertvollem Tiefengrundwasser (und sehen sich aufgrund der aktuellen Trockenheit bestätigt) – viele Besitzer sprechen hingegen von einem unzulässigen Eingriff in ihr Eigentum.

Anfang Mai 2015 fand in Söchau eine gut besuchte Protestveranstaltung der Arteserinitiative ...
Anfang Mai 2015 fand in Söchau eine gut besuchte Protestveranstaltung der Arteserinitiative statt.(Bild: Jakob Traby)

350 Brunnen müssen noch überprüft werden
Das Land Steiermark startete damals ein Aktionsprogramm, um den Rückbau der Brunnen zu fördern. Auch für Sanierungen gibt es Geld – meistens ist allerdings ein völliger Neubau notwendig. Das Programm läuft noch bis Ende 2027. Laut Auskunft des Landes gab es zu Beginn 2970 Arteser in der Steiermark. 2130 sind bereits verschlossen oder saniert, 27 gerade in Umsetzung. Knapp 350 müssen noch überprüft werden.

In einigen Fällen gehen die Brunnenbesitzer weiterhin gegen die Bescheide der Bezirkshauptmannschaften vor – mitunter mit Erfolg, wie die Gleisdorfer Anwälte Klaus Rieger und Helfried Schaffer berichten. So stellte der Verwaltungsgerichtshof heuer in einem Fall fest, dass allgemein gehaltene Erwägungen nicht für einen Schließungsbescheid ausreichen. Sprich: Nur weil zum Beispiel bei vielen anderen Brunnen Rohre beschädigt sind, kann das nicht für alle angenommen werden. Der Einzelfall muss berücksichtigt werden, es muss zudem abgewogen werden, ob der Aufwand für eine Sanierung bzw. Verschließung verhältnismäßig ist. 

Lesen Sie auch:
Arteser
Brunnen-Streit spitzt sich wieder zu
18.02.2017
Brunnenbesitzer
“Wir wollen nur unsere Ruhe haben!”
03.05.2015
Streit um Arteser
Brunnenbesitzer rufen zu einer Demo
18.04.2015

„Durch diese Entscheidung wachsen die Chancen, Arteserbrunnen zu erhalten“, sagt Rieger. Einen Freibrief gibt es aber nicht: Es braucht jedenfalls eine wasserrechtliche Bewilligung für den Brunnen (diese ist vielfach nicht vorhanden), auch der Zustand, die Bauweise und insbesondere die Art der Verrohrung spielen eine große Rolle.

Land sieht keine großen Auswirkungen
Auch beim Landesverwaltungsgericht gibt es schon Entscheidungen, bei denen eine gesonderte technische Begutachtung der Brunnen vermisst wurde und Bescheide daher aufgehoben wurden. Im Wasserressort des Landes sieht man durch diese Entscheidung keine großen Auswirkungen, das Programm wird weiter durchgeführt. Die Bezirkshauptmannschaften müssen ihre Bescheide aber jedenfalls genauer begründen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
166.892 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
133.875 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
116.329 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2096 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1830 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1819 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf