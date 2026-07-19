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E-scooter battery exploded: Apartment burned to the ground

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19.07.2026 11:20
The apartment in Wels is no longer habitable
The apartment in Wels is no longer habitable(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Reports of fires caused by batteries are becoming alarmingly frequent. This was also the case in Wels, where an e-scooter battery suddenly caught fire and then exploded.

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The apartment fire broke out on Saturday around 6:20 p.m. on Römerstraße in the Laahen district of Wels. According to the residents, both 36 years old, an e-scooter battery that had been plugged in in the living room suddenly caught fire and exploded. The fire then spread rapidly throughout the living room. 

Everyone was able to escape
Everyone present was able to escape the apartment on their own and was unharmed. The Wels Fire Department was able to completely extinguish the fire, but the apartment is no longer habitable.

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