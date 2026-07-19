„Ich kann es kaum fassen, dass ich gewonnen habe“

Für zahlreiche strahlende Gesichter sorgte die „Krone“ am Sonntag beim Generali Open in Kitzbühel – und zwar mit dem beliebten Glücksrad. Etliche coole Preise warteten, wie etwa Freikarten für die kommenden Spiele.
Jeder Buzzer zählt! Genau das zeichnet das Glücksrad beim auffallenden „Krone“-Truck aus. Die Preise? Coole Sonnenbrillen, Fächer, Schildkappen, Kartenspiele, Snackboxen, „Krone“-Abos und sogar Freikarten für den „Krone“-Sektor im Center Court!
Einen ordentlichen Freudenschrei gab’s Sonntag von Margret Wagner aus Graz: „Das ist toll. Ich kann es kaum fassen, dass ich gratis Tickets gewonnen habe, ich freu mich riesig!“ Seit Jahren kommt sie zum Tennisspektakel in die Gamsstadt: „Dass heuer sogar die Frauen aufschlagen, ist top!“
„Nichts weiter dabei gedacht“ – Plan ging auf
Mindestens genauso gejubelt über die Tickets hat Tina Reisigl-Moser aus Brixlegg. „Ich habe eigentlich aus Jux und Tollerei am Glücksrad gedreht und hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich gewinne. Eine coole Sache“, strahlte sie. Die Karten sind für den Montag gültig. „Und beim ,Krone’ Ladies Day am Dienstag bin ich sowieso mit meinem Tennisklub vor Ort dabei“, verrät die leidenschaftliche Hobbyspielerin.
Am Dienstag findet der „Krone“ Ladies Day beim Generali Open in Kitz statt. Die ersten 1000 Damen, die in das Stadion pilgern, erhalten freien Eintritt und einen prickelnden Mionetto Prosecco in der beliebten 0,2l Piccolo Flasche.
Sprachlos zeigte sich Sabine Kröll aus Deutschlandsberg in der Nähe von Graz. Sie musste zuerst realisieren, dass ihr zwei Freikarten überreicht wurden. „Was soll ich sagen? Das ist grandios! Leider sind wir am Montag nicht mehr hier, aber ich schenke die Karten weiter und bin davon überzeugt, dass sich jemand darüber freuen wird“, sagte sie.
Noch bis Freitag verlosen wir täglich Freikarten
Ebenfalls zu den glücklichen „Krone“-Gewinnern zählten Veronika Gruber-Stöckl aus Itter, Harald Pinkl aus Stainach, Katharina Stommer aus Grönau im Almtal, Andrea Dankovsky aus Mitterndorf an der Fischa, Lara Geiser aus Hörsching, Christina Steininger aus Krenglbach sowie Felix Leeb und Christoph Wagner aus Eisenstadt.
Übrigens: Noch bis kommenden Freitag verlost die „Krone“ vor Ort Tickets!
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