„Ich kann es kaum fassen, dass ich gewonnen habe“

„Nichts weiter dabei gedacht“ – Plan ging auf

Mindestens genauso gejubelt über die Tickets hat Tina Reisigl-Moser aus Brixlegg. „Ich habe eigentlich aus Jux und Tollerei am Glücksrad gedreht und hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich gewinne. Eine coole Sache“, strahlte sie. Die Karten sind für den Montag gültig. „Und beim ,Krone’ Ladies Day am Dienstag bin ich sowieso mit meinem Tennisklub vor Ort dabei“, verrät die leidenschaftliche Hobbyspielerin.