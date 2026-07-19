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Generali Open in Kitz

„Ich kann es kaum fassen, dass ich gewonnen habe“

Tirol
19.07.2026 17:00
Einmal „gebuzzert“ und Freikarten gewonnen! So erging es am Sonntag Felix Leeb und Christoph ...
Einmal „gebuzzert“ und Freikarten gewonnen! So erging es am Sonntag Felix Leeb und Christoph Wagner (linkes Bild, rechts) sowie Margit Wagner (rechts Bild).(Bild: Krone-Collage/"Tiroler Krone")
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Für zahlreiche strahlende Gesichter sorgte die „Krone“ am Sonntag beim Generali Open in Kitzbühel – und zwar mit dem beliebten Glücksrad. Etliche coole Preise warteten, wie etwa Freikarten für die kommenden Spiele.

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Jeder Buzzer zählt! Genau das zeichnet das Glücksrad beim auffallenden „Krone“-Truck aus. Die Preise? Coole Sonnenbrillen, Fächer, Schildkappen, Kartenspiele, Snackboxen, „Krone“-Abos und sogar Freikarten für den „Krone“-Sektor im Center Court!

Einen ordentlichen Freudenschrei gab’s Sonntag von Margret Wagner aus Graz: „Das ist toll. Ich kann es kaum fassen, dass ich gratis Tickets gewonnen habe, ich freu mich riesig!“ Seit Jahren kommt sie zum Tennisspektakel in die Gamsstadt: „Dass heuer sogar die Frauen aufschlagen, ist top!“

„Oh wow!“, brach es aus Christina Steininger (Krenglbach) heraus – mit Sebastian.
„Oh wow!“, brach es aus Christina Steininger (Krenglbach) heraus – mit Sebastian.(Bild: Tiroler Krone)
„Ich hätte nie im Leben damit gerechnet“, strahlte Tina Reisigl-Moser aus Brixlegg – mit ...
„Ich hätte nie im Leben damit gerechnet“, strahlte Tina Reisigl-Moser aus Brixlegg – mit Mathias.(Bild: Tiroler Krone)
Sprachlos zeigte sich Sabine Kröll aus Deutschlandsberg. Sie wird mit den Freikarten anderen ...
Sprachlos zeigte sich Sabine Kröll aus Deutschlandsberg. Sie wird mit den Freikarten anderen eine Freude machen.(Bild: Tiroler Krone)
Zu den Gewinnern zählte auch Andrea Dankovsky (re.) aus Mitterndorf an der Fischa mit ...
Zu den Gewinnern zählte auch Andrea Dankovsky (re.) aus Mitterndorf an der Fischa mit Begleitung.(Bild: Tiroler Krone)
Beim „Krone“-Glücksrad nicht vorbei kam Harald Pinkl aus Stainach (Salzburg). Auch er gewann ...
Beim „Krone“-Glücksrad nicht vorbei kam Harald Pinkl aus Stainach (Salzburg). Auch er gewann Tickets.(Bild: Tiroler Krone)
„Wie cool ist das denn bitte?“ Veronika Gruber-Stöckl aus Itter konnte ihr Glück kaum fassen ...
„Wie cool ist das denn bitte?“ Veronika Gruber-Stöckl aus Itter konnte ihr Glück kaum fassen (links). „Krone“- Hostess Roya freute sich natürlich mit ihr.(Bild: Tiroler Krone)
Zum richtigen Zeitpunkt „gebuzzert“ haben auch Katharina Stommer aus Grönau im Almtal (links) ...
Zum richtigen Zeitpunkt „gebuzzert“ haben auch Katharina Stommer aus Grönau im Almtal (links) und ihr Sohn – im Bild mit Leonie.(Bild: Tiroler Krone)
Stolz zeigte Lara Geiser (links) aus Hörsching ihre Freikarten in die Kamera.
Stolz zeigte Lara Geiser (links) aus Hörsching ihre Freikarten in die Kamera.(Bild: Tiroler Krone)

„Nichts weiter dabei gedacht“ – Plan ging auf
Mindestens genauso gejubelt über die Tickets hat Tina Reisigl-Moser aus Brixlegg. „Ich habe eigentlich aus Jux und Tollerei am Glücksrad gedreht und hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich gewinne. Eine coole Sache“, strahlte sie. Die Karten sind für den Montag gültig. „Und beim ,Krone’ Ladies Day am Dienstag bin ich sowieso mit meinem Tennisklub vor Ort dabei“, verrät die leidenschaftliche Hobbyspielerin.

„Krone“ Ladies Day

Am Dienstag findet der „Krone“ Ladies Day beim Generali Open in Kitz statt. Die ersten 1000 Damen, die in das Stadion pilgern, erhalten freien Eintritt und einen prickelnden Mionetto Prosecco in der beliebten 0,2l Piccolo Flasche.

Sprachlos zeigte sich Sabine Kröll aus Deutschlandsberg in der Nähe von Graz. Sie musste zuerst realisieren, dass ihr zwei Freikarten überreicht wurden. „Was soll ich sagen? Das ist grandios! Leider sind wir am Montag nicht mehr hier, aber ich schenke die Karten weiter und bin davon überzeugt, dass sich jemand darüber freuen wird“, sagte sie.

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Noch bis Freitag verlosen wir täglich Freikarten
Ebenfalls zu den glücklichen „Krone“-Gewinnern zählten Veronika Gruber-Stöckl aus Itter, Harald Pinkl aus Stainach, Katharina Stommer aus Grönau im Almtal, Andrea Dankovsky aus Mitterndorf an der Fischa, Lara Geiser aus Hörsching, Christina Steininger aus Krenglbach sowie Felix Leeb und Christoph Wagner aus Eisenstadt.

Übrigens: Noch bis kommenden Freitag verlost die „Krone“ vor Ort Tickets!

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