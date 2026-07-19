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Drama in Schönbrunn

Chilling Discovery: Mystery Surrounding a Body in the Palace Gardens

Nachrichten
19.07.2026 16:26
The world-famous Gloriette in the sprawling park of Schönbrunn Palace in Vienna attracts ...
The world-famous Gloriette in the sprawling park of Schönbrunn Palace in Vienna attracts millions of visitors every year—and now this shock.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

A shocking emergency response unfolded against a magnificent backdrop in the heart of the imperial idyll! A body was found on Sunday in the sprawling gardens near the world-famous Gloriette at Schönbrunn Palace in Vienna. The “Krone” has the chilling details.

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Around noon, an emergency call was made from the palace. Several meters down a forest path near the Gloriette, a major tourist attraction, a lifeless person had been found. Every year, up to four million visitors come to the palace grounds and its attractions. Now the shock: It was too late to save the man; the police and emergency responders who were called to the scene could only confirm his death.

Investigation in Full Swing: Who Is the Deceased?
Following the gruesome discovery of the body, the investigation is certainly in full swing. The identity of the deceased has not yet been determined and is the subject of ongoing inquiries. Based on initial evidence, however, it appears to have been a highly personal act of desperation.

Apparently, the currently unidentified man must have sneaked onto the grounds during the night—and then taken his own life in the former summer residence of the Habsburgs...

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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