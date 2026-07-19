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Linz–St. Valentin: Normal Service to Resume on Monday

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19.07.2026 14:47
Starting Monday, the Linz-St. Valentin line—pictured here is the regional train station—is ...
Starting Monday, the Linz-St. Valentin line—pictured here is the regional train station—is scheduled to resume full service.(Bild: Fotograf Nikita K., CC BY-SA 3.0)
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Von Krone Oberösterreich

Train service on the Westbahn line between Linz and St. Valentin, which has been severely restricted since Thursday evening, is expected to resume as scheduled on Monday. The ÖBB announced this on Sunday. Work on the damaged signal box, which caused the train cancellations, is expected to be completed on Sunday. The damaged overhead wire has already been repaired.

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ÖBB has implemented a so-called emergency schedule, which will remain in effect until midnight on Sunday: Railjet Express (RJX) trains, ICE trains to and from Germany, and night trains are running on schedule, while Intercity (IC) services will terminate at St. Valentin or Linz Central Station. Passengers can transfer to the Westbahn. For commuter trains, buses have been operating as a rail replacement service since Thursday evening.

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