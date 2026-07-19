Neighbor Saw Lightning Strike the Roof Trusses

A patrol was dispatched to a fire in St. Willibald around 5:40 p.m. on Saturday. Upon arrival, firefighting operations by a total of ten fire departments were already underway. Initial investigations revealed that a severe thunderstorm had passed over the town shortly before the fire broke out.



Neighbors Raised the Alarm

A neighbor and her mother noticed smoke coming from the roof trusses, set the emergency response chain in motion, and notified the 46-year-old homeowner, who was not at home at the time. The 33-year-old subtenant was also informed and evacuated from the property. Another neighbor stated that she had also seen lightning strike the affected house