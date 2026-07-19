Practice drive with Dad ended in a rollover in a stream

An 18-year-old from Inzersdorf was taking a practice drive with her 51-year-old father on Saturday around 5:05 p.m. As the 18-year-old was attempting to turn from Sportplatzstraße onto the municipal road Unterm Berg in Inzersdorf in the Kremstal valley, she apparently mixed up the pedals and steered the car directly into a stream adjacent to the intersection.



Car Landed on Its Roof

The car plunged about two to three meters and came to rest on its roof. The two occupants were able to exit the car on their own and alert emergency responders. As a precaution, they were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf for a checkup.