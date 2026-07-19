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Mixed Up the Pedals

Practice drive with Dad ended in a rollover in a stream

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19.07.2026 09:26
(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Parents who love their children take them on practice drives—but that doesn’t always just put their nerves to the test. In Inzersdorf (Kirchdorf district), an 18-year-old mixed up the pedals and drove her car into a stream. The car ended up on its roof. However, father and daughter likely got off with just a scare.

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An 18-year-old from Inzersdorf was taking a practice drive with her 51-year-old father on Saturday around 5:05 p.m. As the 18-year-old was attempting to turn from Sportplatzstraße onto the municipal road Unterm Berg in Inzersdorf in the Kremstal valley, she apparently mixed up the pedals and steered the car directly into a stream adjacent to the intersection. 

Car Landed on Its Roof
The car plunged about two to three meters and came to rest on its roof. The two occupants were able to exit the car on their own and alert emergency responders. As a precaution, they were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf for a checkup.

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