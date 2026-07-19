Wie ein Architekt zur Self-Service-Eiskunst kam

Im „Brotberuf“plant Walter Brandhofer Gebäude. Doch unter seinem Büro in Purgstall lässt er kleine und große Gourmets ihre individuellen Eisbecher „konstruieren“ – das kommt an.
Sobald das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, fühlt sich auch eine Mostviertler Gemeinde wie ein Ort an der Adria an. Wenn es doch nur auch italienisches Eis in der Nähe gäbe – und der Traum ist wahr geworden.
Lange hat Walter Brandhofer versucht, einen Wirt zu überzeugen, dem Stadtplatz in Purgstall an der Erlauf neues Gastro-Leben einzuhauchen. Räumlichkeiten unter seinem Architekten-Büro standen lange leer. „Viele zögern heutzutage, ein Lokal zu eröffnen“, sagt er: „Dann habe ich beschlossen, das selbst in die Hand zunehmen.“ Damit war die Idee zum Eissalon „Brandi’s“ geboren. Das Besondere am kühlen Genuss: Anders als bei vielen Eisgeschäften kann man sich bei Brandhofer selbst bedienen.
Den Gästen ist der Spaß, selbst Eiskonditor zu sein, anzusehen: Im satten Grünton fließt Apfel-Eis bei einer der vielen Maschinen in den Becher, nachdem eine Dame beim „Krone“-Besuch den Hebel betätigt. Der erfrischende Apfelduft vermischt sich schon bald mit dem Aroma der picksüßen Schokoladensoße. „Vor allem die kleinen Gäste bedienen die Schokoquelle mit viel Elan“, lacht der Eissalon-Chef.
Weil das Eis immer frisch in der Maschine gemacht wird und nicht vorher kühl gehalten werden muss, benötigen wir auch deutlich weniger Zucker.
„Brandi’s“-Inhaber Walter Brandhofer
„Die Maschinen haben Softeis-Technik aus Italien“, erklärt Brandhofer – und räum mit einem weitverbreiteten Vorurteil auf: „Wir haben hier kein chemisches, unnatürliches Softeis.“ Denn im „Brandi’s“ benutzt man nur hochqualitative Zutaten. Zusammengemixt werden die flüssigen Rohstoffe erst beim „Rausdrücken“ zu cremigem Eis. Die Toppings kann sich jeder Gast nach Lust und Laune selbst zusammenstellen. Gezahlt wird nach Gewicht. Den Rekord hält ein Kunde mit vier Kilo Eis!
Vor einem Jahr hat Walter Brandhofer den Eissalon mit Unterstützung der NÖBEG, der Bürgschaften-und Beteiligungsgesellschaft des Landes, eröffnet. Die ganze Familie arbeitet mit. Und der Chef werkt direkt über dem Lokal weiterhin im „Brotjob“ als Architekt.
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