Wie ein Architekt zur Self-Service-Eiskunst kam

Lange hat Walter Brandhofer versucht, einen Wirt zu überzeugen, dem Stadtplatz in Purgstall an der Erlauf neues Gastro-Leben einzuhauchen. Räumlichkeiten unter seinem Architekten-Büro standen lange leer. „Viele zögern heutzutage, ein Lokal zu eröffnen“, sagt er: „Dann habe ich beschlossen, das selbst in die Hand zunehmen.“ Damit war die Idee zum Eissalon „Brandi’s“ geboren. Das Besondere am kühlen Genuss: Anders als bei vielen Eisgeschäften kann man sich bei Brandhofer selbst bedienen.