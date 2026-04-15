St. Pöltens Stadtbus fährt ab Herbst elektrisch

Elf Millionen Euro

Nun wird ein Teil der Flotte noch in der aktuellen Ausschreibungsperiode elektrisch. Dr. Richard, einer der beiden Betreiber des LUP, investiert elf Millionen Euro und ersetzt bis nächstes Jahr 17 dieselbetriebene Fahrzeuge. Im Herbst werden auf den Linien 10, 11 und 13 die ersten E-Busse mit mehr als 400 Kilometern Reichweite zum Einsatz kommen. Die restlichen fünf Linien folgen bis 2027.