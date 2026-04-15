St. Pöltens Stadtbus fährt ab Herbst elektrisch

Früher als geplant wird ein Teil des St. Pöltner Stadtbusses LUP elektrisch unterwegs sein. 17 Fahrzeuge werden dafür neu angeschafft.
Es war eines der intensivsten Themen des St. Pöltner Gemeinderatswahlkampfs: die Finanzierung des Stadtbussystems LUP im Zuge der Neuausschreibung. Und dabei vor allem die Wahl des Antriebs. Die Stadt forciert einen Elektroantrieb, FPÖ-Landesrat Udo Landbauer – das Land soll wieder ein Drittel finanzieren – sprach dabei von Luxus.
Elf Millionen Euro
Nun wird ein Teil der Flotte noch in der aktuellen Ausschreibungsperiode elektrisch. Dr. Richard, einer der beiden Betreiber des LUP, investiert elf Millionen Euro und ersetzt bis nächstes Jahr 17 dieselbetriebene Fahrzeuge. Im Herbst werden auf den Linien 10, 11 und 13 die ersten E-Busse mit mehr als 400 Kilometern Reichweite zum Einsatz kommen. Die restlichen fünf Linien folgen bis 2027.
Geladen werden die zwölf Meter langen Busse, die über 31 Sitzplätze verfügen, in der Firmenzentrale in der Landeshauptstadt. „E-Bussen gehört in der Stadt die Zukunft. Es freut mich, dass die St. Pöltner noch in dieser Ausschreibungsperiode in den Genuss abgasfreier E-Busse kommen. Sie können sich auf moderne, leise und komfortable Busse freuen“, betont Bürgermeister Matthias Stadler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.