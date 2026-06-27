Warum St. Pölten noch immer „per Sie“ regiert wird

Einer neuen Herausforderung muss sich Matthias Stadler seit der heurigen Gemeinderatswahl in St. Pölten stellen. Der SPÖ-Stadtchef kann nämlich nur mit einem Koalitionspartner regieren. Bei einer ersten Klausur im beschaulichen Pielachtal stimmten Stadler und Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) jetzt ihre gemeinsamen Ziele für die nächsten Jahre ab – und wollten sich auch besser kennenlernen.