Unter Drogen: Raser mit ungesichertem Kind in Pkw

Einfach nur unfassbar! Ein 32-jähriger Pkw-Lenker war am späten Dienstagabend nicht nur viel zu schnell auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland unterwegs, nein, er stand auch noch unter Drogen. Und: Dessen dreijähriges Kind befand sich völlig ungesichert (!) auf der Rückbank.