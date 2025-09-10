Unter Drogen: Raser mit ungesichertem Kind in Pkw

Einfach nur unfassbar! Ein 32-jähriger Pkw-Lenker war am späten Dienstagabend nicht nur viel zu schnell auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland unterwegs, nein, er stand auch noch unter Drogen. Und: Dessen dreijähriges Kind befand sich völlig ungesichert (!) auf der Rückbank.
Gegen 22 Uhr geriet auf der A12 bei Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land) ein Pkw „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ ins Visier einer Zivilstreife der Polizei. Nach Abzug der Messtoleranz habe die Tempoüberschreitung immer noch 52 km/h betragen. Augenscheinlich hatte sich der zunächst noch unbekannte Lenker auch schwer getan, die Spur zu halten.
Dreijähriges Kind ungesichert auf Rückbank
Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und hielten das Auto bei Hall in Tirol an. Am Steuer saß ein 32-jähriger Bulgare. Und auf der Rückbank sein erst dreijähriges Kind – völlig ungesichert!
Ein Speicheltest verlief positiv und eine infolge veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit.
Test zeigte: Lenker unter Drogeneinfluss
Doch damit nicht genug: Beim rasenden Familienvater seien dann auch noch „deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift“ festgestellt worden. „Ein Speicheltest verlief positiv und eine infolge veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Dem 32-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen folgen.
