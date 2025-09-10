Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahnsinnsfahrt auf A12

Unter Drogen: Raser mit ungesichertem Kind in Pkw

Tirol
10.09.2025 09:01
Auf der A12 im Unterland zogen die Beamten den rasenden Familienvater, der unter Drogen stand, ...
Auf der A12 im Unterland zogen die Beamten den rasenden Familienvater, der unter Drogen stand, aus dem Verkehr (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Einfach nur unfassbar! Ein 32-jähriger Pkw-Lenker war am späten Dienstagabend nicht nur viel zu schnell auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland unterwegs, nein, er stand auch noch unter Drogen. Und: Dessen dreijähriges Kind befand sich völlig ungesichert (!) auf der Rückbank.

0 Kommentare

Gegen 22 Uhr geriet auf der A12 bei Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land) ein Pkw „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ ins Visier einer Zivilstreife der Polizei. Nach Abzug der Messtoleranz habe die Tempoüberschreitung immer noch 52 km/h betragen. Augenscheinlich hatte sich der zunächst noch unbekannte Lenker auch schwer getan, die Spur zu halten.

Dreijähriges Kind ungesichert auf Rückbank
Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und hielten das Auto bei Hall in Tirol an. Am Steuer saß ein 32-jähriger Bulgare. Und auf der Rückbank sein erst dreijähriges Kind – völlig ungesichert!

Zitat Icon

Ein Speicheltest verlief positiv und eine infolge veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit.

Die Ermittler

Test zeigte: Lenker unter Drogeneinfluss
Doch damit nicht genug: Beim rasenden Familienvater seien dann auch noch „deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift“ festgestellt worden. „Ein Speicheltest verlief positiv und eine infolge veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Lesen Sie auch:
In Schärding wurde die Frau angehalten. (Symbolbild)
Bub nicht angeschnallt
Drogenlenkerin hatte ihre Kinder im Auto mit dabei
10.09.2025

Dem 32-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen folgen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Tiroler Unterland
Polizei
InntalautobahnDrogen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.701 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
169.898 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
109.659 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2204 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1755 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1625 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf