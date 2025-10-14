Fahrschüler stand bei Übungsfahrt unter Drogen

So schnell wird dieser junge Mann keinen Führerschein bekommen! Ein 17-Jähriger wurde in Tirol von der Polizei aus dem Verkehr gezogen – während der Übungsfahrt mit dem Fahrschulauto. Beim Überholen hegte die Streife den Verdacht, dass der Jugendliche unter Drogen stehen könnte – die Beamten sollten Recht behalten.