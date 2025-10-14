Fahrschüler stand bei Übungsfahrt unter Drogen

So schnell wird dieser junge Mann keinen Führerschein bekommen! Ein 17-Jähriger wurde in Tirol von der Polizei aus dem Verkehr gezogen – während der Übungsfahrt mit dem Fahrschulauto. Beim Überholen hegte die Streife den Verdacht, dass der Jugendliche unter Drogen stehen könnte – die Beamten sollten Recht behalten.
Montagabend, kurz nach 18 Uhr, auf der Inntalautobahn bei Innsbruck: Der 17-jährige Einheimische fuhr mit einem Fahrschulauto im Zuge einer Übungsfahrt auf der A12 in Richtung Westen. Am Beifahrersitz saß freilich der Fahrlehrer. Kurz vor der Ausfahrt Völs/Kranebitten wurden sie von einer Polizeistreife überholt.
Verdacht erhärtete sich bei Kontrolle
Und die Beamten hatten im wahrsten Sinn einen Adlerblick: „Beim Überholen des Fahrzeugs bemerkten die Beamten beim Lenker auffällige Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung“, schildern die Ermittler. Das Fahrschulauto wurde bei der Autobahnabfahrt folglich abgeleitet und der 17-jährige Lenker folglich kontrolliert. Der Verdacht auf eine Beeinträchtigung erhärtete sich!
Der Lenker war nicht bereit, freiwillig einen Harntest abzugeben.
Die Ermittler
Jugendlicher musste zum Amtsarzt
Doch der Jugendliche stellte sich quer. „Er war nicht bereit, freiwillig einen Harntest abzugeben“, so die Ermittler weiter. Daher wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. „Die Untersuchung des Lenkers ergab eine erhebliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel“, heißt es.
Jetzt ist sogar Mopedführerschein weg
Der 17-Jährige wird angezeigt. So schnell wird er keinen Autoführerschein bekommen. Und den Mopedführerschein, den er bereits hatte, ist er jetzt auch los. Der Fahrlehrer hatte übrigens die Fahrt alleine fortsetzen müssen.
