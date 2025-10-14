Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei mit Adlerblick

Fahrschüler stand bei Übungsfahrt unter Drogen

Tirol
14.10.2025 08:42
Die Polizei zog das Fahrschulauto (Symbolbild) aus dem Verkehr und kontrollierte den Lenker.
Die Polizei zog das Fahrschulauto (Symbolbild) aus dem Verkehr und kontrollierte den Lenker.(Bild: P. Huber)

So schnell wird dieser junge Mann keinen Führerschein bekommen! Ein 17-Jähriger wurde in Tirol von der Polizei aus dem Verkehr gezogen – während der Übungsfahrt mit dem Fahrschulauto. Beim Überholen hegte die Streife den Verdacht, dass der Jugendliche unter Drogen stehen könnte – die Beamten sollten Recht behalten.

0 Kommentare

Montagabend, kurz nach 18 Uhr, auf der Inntalautobahn bei Innsbruck: Der 17-jährige Einheimische fuhr mit einem Fahrschulauto im Zuge einer Übungsfahrt auf der A12 in Richtung Westen. Am Beifahrersitz saß freilich der Fahrlehrer. Kurz vor der Ausfahrt Völs/Kranebitten wurden sie von einer Polizeistreife überholt.

Verdacht erhärtete sich bei Kontrolle
Und die Beamten hatten im wahrsten Sinn einen Adlerblick: „Beim Überholen des Fahrzeugs bemerkten die Beamten beim Lenker auffällige Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung“, schildern die Ermittler. Das Fahrschulauto wurde bei der Autobahnabfahrt folglich abgeleitet und der 17-jährige Lenker folglich kontrolliert. Der Verdacht auf eine Beeinträchtigung erhärtete sich!

Zitat Icon

Der Lenker war nicht bereit, freiwillig einen Harntest abzugeben.

Die Ermittler

Jugendlicher musste zum Amtsarzt
Doch der Jugendliche stellte sich quer. „Er war nicht bereit, freiwillig einen Harntest abzugeben“, so die Ermittler weiter. Daher wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. „Die Untersuchung des Lenkers ergab eine erhebliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel“, heißt es.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Prozess in Innsbruck
Mann gab Prosecco statt Urin für Drogentest ab
09.10.2025
Filmreife Szenen
Biker unter Drogen: Sturz bei Flucht vor Polizei
01.10.2025
Wahnsinnsfahrt auf A12
Unter Drogen: Raser mit ungesichertem Kind in Pkw
10.09.2025

Jetzt ist sogar Mopedführerschein weg
Der 17-Jährige wird angezeigt. So schnell wird er keinen Autoführerschein bekommen. Und den Mopedführerschein, den er bereits hatte, ist er jetzt auch los. Der Fahrlehrer hatte übrigens die Fahrt alleine fortsetzen müssen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TirolInnsbruck
Polizei
StreifeFührerscheinDrogen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
312.125 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
160.201 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
129.474 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3260 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1273 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
931 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf