Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer wieder Angriffe

So will Bahn Gäste und Zugpersonal besser schützen

Österreich
21.06.2026 16:37
Künftig sollen Polizisten und Sicherheitskräfte häufiger gemeinsam in Zügen und auf Bahnhöfen ...
Künftig sollen Polizisten und Sicherheitskräfte häufiger gemeinsam in Zügen und auf Bahnhöfen unterwegs sein.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Hannah Neudeck
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Hannah Neudeck und Martina Münzer-Greier

Egal, ob Attacken an Bahnhöfen und in Zügen oder Diebstähle – seit Jahren häufen sich Berichte über solche Vorfälle in Österreich und international. Mit mehr Polizeipräsenz, gemeinsamen Kontrollen und dem Einsatz von Body-Cams sollen Fahrgäste und Mitarbeiter künftig besser geschützt werden. Besonders im Fokus: Übergriffe auf Bahnpersonal.

0 Kommentare

Täglich nutzen Hunderttausende Menschen die österreichischen Bahnhöfe und Züge. Damit zählen sie zu den am stärksten frequentierten öffentlichen Räumen des Landes. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Sicherheitskräfte und Bahnbetreiber. Die nun unterzeichnete Vereinbarung – ÖBB und Innenministerium haben ihre seit 20 Jahren bestehende Partnerschaft erneuert – soll bewährte Maßnahmen auf eine noch stabilere Grundlage stellen und die Zusammenarbeit zwischen Polizei und ÖBB weiter vertiefen.

Künftig sollen Polizisten und Sicherheitskräfte häufiger gemeinsam in Zügen und auf Bahnhöfen unterwegs sein. Geplant sind außerdem koordinierte Schwerpunktkontrollen, ein intensiver Informationsaustausch sowie gemeinsame Schulungen. Ziel ist es, Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und bei Vorfällen rasch reagieren zu können.

„Für die Sicherheit der Fahrgäste und auch der ÖBB-Bediensteten ist eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und ÖBB unbedingt notwendig. Die neue Sicherheitspartnerschaft hat das Ziel, Straftaten zu verhindern und, wenn notwendig, schnell und koordiniert einzugreifen“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Mehr Sicherheit für Reisende und Mitarbeiter der Bahn soll unter anderem ein Zehn-Punkte-Plan ...
Mehr Sicherheit für Reisende und Mitarbeiter der Bahn soll unter anderem ein Zehn-Punkte-Plan bringen.(Bild: Lukas Leonte)

Übergriffe auf Bahnpersonal im Fokus
Ein besonderer Schwerpunkt der neuen Vereinbarung liegt auf dem Schutz der Mitarbeiter. Übergriffe auf Zugbegleiter, Kontrollorgane und andere ÖBB-Bedienstete bewegen sich seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Zum umfangreichen Sicherheitsprogramm zählt ein eigener Zehn-Punkte-Plan, der unter anderem Deeskalations- und Kommunikationstrainings für Mitarbeiter vorsieht.

Zusätzlich werden inzwischen österreichweit Body-Cams eingesetzt, um kritische Situationen zu dokumentieren und potenzielle Täter abzuschrecken.„Wir müssen den Menschen im Dienst draußen noch mehr Werkzeuge mitgeben, damit sie sich sicher fühlen. Ein Punkt ist sicher das Setzen von mehr Maßnahmen in ihrer Aus- und Weiterbildung“, erklärte Betriebsratschef Roman Hebenstreit.

Lesen Sie auch:
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
„Warnung“ hinterlassen
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
06.06.2026
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
04.02.2026
Krone Plus Logo
Schwarzfahrer-Attacken
Schaffner hat Angst: „Schon dreimal angegriffen“
21.10.2025

Ebenso wichtig seien organisatorische Verbesserungen, mehr Personal und eine sichtbare Polizeipräsenz in den Zügen. „Dadurch muss eine spürbare Verbesserung für Mitarbeiter eintreten“, so Hebenstreit. Mit der erneuerten Partnerschaft wollen ÖBB und Polizei ein klares Signal setzen: Wer mit der Bahn unterwegs ist oder dort arbeitet, soll sich sicher fühlen können. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
21.06.2026 16:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
126.744 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
108.229 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
105.797 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1846 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1550 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1193 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Österreich
Immer wieder Angriffe
So will Bahn Gäste und Zugpersonal besser schützen
Vorschriftswidrig?
Pumpen am Friedhof: Verantwortlichen droht Ärger
Rückruf bei Sommerobst
Warum Sie diese Pfirsiche nicht mehr essen sollten
Tierischer Gast
Dachs macht es sich in Kitzbüheler Hotel gemütlich
Wollen Schadenersatz
Nach Mure: ÖBB streiten mit Gemeinde vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf