So will Bahn Gäste und Zugpersonal besser schützen

Täglich nutzen Hunderttausende Menschen die österreichischen Bahnhöfe und Züge. Damit zählen sie zu den am stärksten frequentierten öffentlichen Räumen des Landes. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Sicherheitskräfte und Bahnbetreiber. Die nun unterzeichnete Vereinbarung – ÖBB und Innenministerium haben ihre seit 20 Jahren bestehende Partnerschaft erneuert – soll bewährte Maßnahmen auf eine noch stabilere Grundlage stellen und die Zusammenarbeit zwischen Polizei und ÖBB weiter vertiefen.