Das letzte Foto der Familie vor Heli-Absturz in NY

In nur wenigen Sekunden wurde am Donnerstag eine ganze Familie ausgelöscht. Das letzte Foto von Siemens-Manager Augustin Escobar mit seiner Frau und seinen drei Kindern zeigt, wie sehr sich die fünf auf ihren Helikopter-Ausflug in New York gefreut haben. Warum die Maschine abstürzte, ist noch ein großes Rätsel.