Siemens-Familie tot: Erste Theorien zur Ursache

Ein Hubschrauber mit sechs Menschen an Bord ist am Donnerstag in New York in den Hudson River gestürzt – krone.at berichtete. Der spanische Siemens-Manager Agustin Escobar mit seiner Frau und seinen drei Kindern sowie der Pilot kamen bei dem Unfall ums Leben. Die offiziellen Ermittlungen zur Absturzursache dauern noch an. Es gibt aber bereits einige Theorien.