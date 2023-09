Mikrobiologin: Lassen Sie diese Essgewohnheiten!

Verantwortlich dafür zeichneten vor allem Salmonellen, gefolgt von Campylobacter, Listerien sowie Noroviren, die unter anderem in Jausenspeck und Schokolade verpackt daherkamen. Gefährliche Viren und Keime lauern aber freilich nicht nur dort, sondern auch an anderer Stelle, wie Primrose Freestone, Mikrobiologin an der britischen Universität von Leicester, weiß.