LKH Bad Aussee: Hoffnung auf Nachnutzung lebt

„Unterstützung nach wie vor aufrecht“

Diese Darstellung weist das Gesundheitsressort zurück. „Seitens des Landesrats wurde jegliche Unterstützung zugesagt, die im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt – sollte ein Interessent gefunden werden. Diese Unterstützung ist nach wie vor aufrecht“, heißt es aus dem Kornhäusl-Büro. Dem Land liege allerdings „bis dato keine Information zu einem konkreten Projekt und auch kein Antrag vor“, weshalb eine Prüfung der notwendigen Schritte noch gar nicht möglich gewesen sei.