Chirurgie Bad Aussee: Aus noch im ersten Halbjahr

Nachdem in der Vorwoche abermals die Wogen im Ausseerland hochgegangen sind, fühlte die KPÖ am Dienstag Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) auf den Zahn. Wie berichtet, sollen im Zuge des neuen steirischen Spitalplans Chirurgie (16 Betten) und interne Abteilung (20 Betten) in Bad Aussee geschlossen werden – zum Entsetzen der Region, die Widerstand leistet.

Jetzt heißt es, bereits am 1. April könnte die Chirurgie Geschichte sein. Das bestätigte Kornhäusl im Landtag nicht. „Ziel ist das erste Halbjahr 2026.“ Das beinhalte auch den 1. April, „ich schließe nichts aus“. Klar sei, dass begleitende Maßnahmen notwendig sind, insbesondere der angestrebte Kooperationsvertrag mit dem Klinikum Bad Ischl (Oberösterreich).