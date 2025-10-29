Ausseer empört: „Spital wird besseres Altersheim“

LKH Rottenmann: Rottenmann soll die Bettenanzahl von circa 150 erhalten. Es bleiben etwa die Innere Medizin, die Chirurgie und die Gynäkologie. Mit Schladming wird eine gemeinsame Abteilung für Orthopädie und Traumatologie eingerichtet. Neu ist u.a. eine ambulante Versorgungseinheit für Kinder und Jugendliche.

DKH Schladming: Die Bettenzahl wird auf circa 52 halbiert. Ein Hebammenzentrum ersetzt die Geburtenstation. Die Innere Medizin bleibt unangetastet, der Orthopädie-Traumatologie-Schwerpunkt wandert nach Rottenmann.

Bad Aussee: Die Chirurgie wird aufgelassen, ebenso die innere Medizin. Es bleiben eine Abteilung für hochbetagte Patienten und eine innere Akutambulanz.