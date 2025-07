Wird „Geister-Baustelle“ in Tirol „Geister-Ruine“?

Masseverwalter steht am Anfang

Aktuell sei der Masseverwalter mit der Causa beauftragt. „Auch ein Gutachter muss prüfen, wie viel der Rohbau derzeit wert ist.“ Die Forderungen der Gläubiger bei dem Bauprojekt belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro, rechnet Schaller vor. Und er lässt wissen, dass die gesamte UMFELD-Gruppe in die Insolvenz geschlittert ist. Nach der Signa-Pleite von René Benko handle es sich in Tirol um die größte Insolvenz.