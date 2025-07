„Die Geister-Baustelle steht ständig unter Wasser“

„Leider wird auf den Bildern nie gezeigt, wie es wirklich um diese Ruine bestellt ist.“ Mit diesen Worten meldete sich eine direkte Nachbarin (Name der Redaktion bekannt) der „Geister-Baustelle“ in Innsbruck-Igls. In der Samstagsausgabe berichtete die „Krone“, dass nach der Insolvenz des Bauträgers die Zukunft der 24 Wohnungen weiterhin ungewiss ist und laut dem Kreditschutzverband im schlimmsten Fall auch die Möglichkeit besteht, dass der halb fertige Bau für immer so stehen bleibt.