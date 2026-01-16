Poptitan Dieter Bohlen trauert um seinen Vater

Erst vor wenigen Tagen machte Poptitan Dieter Bohlen mit der Heirat seiner Langzeitpartnerin Carina Schlagzeilen, jetzt gibt der 71-Jährige einen schweren Verlust bekannt: Sein Vater Hans ist gestorben.
Wie die deutsche „Bild“ berichtet, bestätigte Bohlen den Tod seines Vaters persönlich. „Mein Papa ist am 25. November im Alter von 97 Jahren verstorben“, erklärte Bohlen demnach. In den Monaten davor habe ihn das Schicksal seines Vaters stark belastet.
„War fast die ganze Zeit bei ihm“
Hans Bohlen war an Demenz erkrankt, die letzte Zeit galt als besonders schwierig. „Es waren vier schlimme Monate davor. Ich war fast die ganze Zeit bei ihm und meiner Mutter in Oldenburg. Auch, um meiner Mutter beizustehen“, schilderte der DSDS-Juror. Zwar seien Organe und Blutwerte seines Vaters lange Zeit stabil gewesen, doch letztlich habe der Körper nicht mehr mitgespielt.
Zuletzt lebte der 97-Jährige in einem Hospiz, nachdem er zuvor längere Krankenhausaufenthalte sowie Stationen in Pflegeeinrichtungen hinter sich hatte. Ein Verbleib zu Hause sei nicht möglich gewesen, da sein Vater rund um die Uhr Pflege benötigte. Am Ende habe er unter anderem Wasser am Herzen gehabt und nicht mehr selbstständig atmen können.
Star spricht über widersprüchliche Gefühle
Der Abschied ging Dieter Bohlen sehr nahe. Offen sprach er über seine widersprüchlichen Gefühle: Als sein Vater einschlief, sei er zwar traurig gewesen, zugleich aber auch erleichtert. „Es war wirklich eine Qual für ihn. Es gab Tage, da habe ich gebetet, dass der liebe Gott ihn erlöst“, sagte Bohlen.
Die Eltern des Musikproduzenten waren mehr als 70 Jahre verheiratet. Nun kümmert sich Bohlen intensiv um seine Mutter Edith, besucht sie häufig und spricht mit ihr über den Verstorbenen. Das helfe vor allem ihr, den Verlust zu verarbeiten.
Will Werte weitertragen
Der Tod seines Vaters beeinflusste auch eine der persönlichsten Entscheidungen im Leben des Poptitans: die Hochzeit mit Carina. Das Paar entschied sich bewusst dafür, an Silvester zu heiraten, um das Jahr mit einem positiven Ereignis zu beenden. Der Verlust habe ihm noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig Familie, Zusammenhalt und Liebe für ihn seien – Werte, die er nach eigenen Worten von seinen Eltern mit auf den Weg bekommen habe.
