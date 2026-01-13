Dieter Bohlen & Carina jetzt offiziell verheiratet

Dass Bohlen und Carina 20 Jahre lang auf das Jawort gewartet haben, hat übrigens einen guten Grund, wie der „DSDS“-Chefjuror weiter erklärte: „Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir 20 Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.“