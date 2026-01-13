Dieter Bohlen & Carina jetzt offiziell verheiratet

Das große Glück von Dieter Bohlen und seiner Carina ist jetzt auch ganz offiziell besiegelt. Denn nach der romantischen Trauung am Strand sagten der Pop-Titan und seine Liebste nun auch vor dem Standesbeamten Ja.
Das verriet Dieter Bohlen nun in seiner Instagram-Story. Zu einem Foto, das ihn gemeinsam mit Carina zeigt, schrieb der 71-Jährige schlicht und mit einem Herzchen versehen: „Offiziell Frau und Herr Bohlen.“
Cooler Power-Look fürs Standesamt
Und noch etwas fällt auf: Während Carina bei der Traumhochzeit am Strand noch ein romantisches Brautkleid trug, ist ihr Look für die standesamtliche Trauung richtig cool. Denn wie ihr frisch angetrauter Ehemann trägt sie einen Anzug – allerdings in Weiß, während Bohlen auf klassisches Schwarz setzte.
Beide halten zudem mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht die Ehrenurkunde in den Händen. Als musikalische Untermalung des Hochzeitsfotos dient zudem der Lovesong „I Swear“ der Band All-4-One.
Bohlen löste Hochzeits-Versprechen ein
Am letzten Tag des vergangenen Jahres sagten Dieter Bohlen und Carina Walz auf den Malediven Ja – nach 20 gemeinsamen und glücklichen Jahren.
Der „Bild“-Zeitung verriet der Pop-Titan nach der Hochzeit, dass er dabei von seinen Gefühlen übermannt wurde: „Zwei Minuten lang konnte ich nichts sagen, nichts tun. Nur weinen. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina. Das hat mich einfach überwältigt.“ Schon da kündigte Bohlen an, die Ehe mit Carina in Deutschland auch offiziell machen zu wollen.
Dass Bohlen und Carina 20 Jahre lang auf das Jawort gewartet haben, hat übrigens einen guten Grund, wie der „DSDS“-Chefjuror weiter erklärte: „Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir 20 Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.“
