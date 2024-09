Erstes „Wohnen550“ entsteht in Feldkirch

Vor knapp einem Jahr hat die Vorarlberger Landesregierung ihr Sonderwohnbauprogramm „Wohnen 550“ vorgestellt, nun ist der offizielle Startschuss für die Errichtung des ersten Gebäudes gefallen. Das vierstöckige Gebäude mit 30 Wohneinheiten wird in Feldkirch gebaut. Ziel von „Wohnen 550“ ist es, insbesondere jungen Menschen sehr günstige Wohnungen anzubieten. Für die Bewohner soll die Möglichkeit geschaffen werden, bis zu zehn Jahre preiswert zu wohnen und in dieser Zeit Mittel zur Schaffung von Wohnungseigentum anzusparen. Die Miete beträgt elf Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten. Für das Haus in Feldkirch gewährt das Land einen Förderkredit in Höhe von 120.000 Euro sowie einen Zuschuss von gut 21.000 Euro pro Wohneinheit