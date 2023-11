300 Wohnungen zu je 550 Euro Miete

Gemeinden sollen Flächen bereitstellen

Ein „Problem“ gibt es allerdings: Es müssen erst noch Flächen gefunden werden, auf welchen die „Wohnen550“-Bauten dann realisiert werden können. Und an frei verfügbarem Grund und Boden mangelt es in Vorarlberg bekanntlich. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ruft daher die Gemeinden auf, Bedarf anzumelden und am besten gleich noch ein passendes Grundstück zur Verfügung zu stellen: „Ich bin überzeugt, dass das Angebot in den Kommunen auf große Nachfrage stoßen wird. Alleingänge des Landes wird es jedenfalls keine geben, gebaut wird nur in Abstimmung mit den Gemeinden“, so Wallern. Die Städte Dornbirn und Feldkirch hätten bereits konkretes Interesse angemeldet.