Both from the same town
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Two families are now suffering! And both live in the same town of just under 3,000 residents in the Innviertel region (Upper Austria), where the terrible accident also occurred: That evening, a drunk driver—who, by his own admission, was “driving way too fast”—killed a motorcyclist.
The police were able to reconstruct the accident: The 56-year-old man from Esternberg was traveling on the L1165 Münzkirchner Straße from Vichtenstein toward Münzkirchen around 5:30 p.m. on Thursday when a 36-year-old driver—also from Esternberg—came toward him.
Eyewitnesses tried to help
In the village of Aug, in the municipality of Esternberg, a head-on collision occurred on the side of the road where the motorcyclist was traveling. The 56-year-old was thrown from his motorcycle and slammed into a garden wall. Several eyewitnesses immediately set the rescue chain in motion and administered first aid. The Innviertel resident was so severely injured in the accident that he died shortly after being admitted to Passau Hospital.
Support for the Victim’s Family
The driver admitted at the scene that he had been driving much too fast and had therefore veered into the oncoming lane. He also admitted to being intoxicated. A breathalyzer test on the 36-year-old confirmed this: 1.34 per mille. His driver’s license was revoked. The victim’s family was assisted by the Red Cross crisis intervention team.
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