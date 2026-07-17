Eyewitnesses tried to help

In the village of Aug, in the municipality of Esternberg, a head-on collision occurred on the side of the road where the motorcyclist was traveling. The 56-year-old was thrown from his motorcycle and slammed into a garden wall. Several eyewitnesses immediately set the rescue chain in motion and administered first aid. The Innviertel resident was so severely injured in the accident that he died shortly after being admitted to Passau Hospital.