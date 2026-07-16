Injured Man Verbally Abused and Insulted Paramedics

A 67-year-old man from St. Roman was loading grain on Thursday around 11:50 a.m. at a farm in Esternberg together with a 48-year-old man from Schardenberg. To do so, the 67-year-old climbed up to the grain storage area above the cow barn. After finishing the work, the 67-year-old attempted to close the opening to the grain storage area but fell approximately four meters onto the concrete floor. Wire spools stored on the floor beneath the opening likely cushioned the fall and thus prevented a more serious injury.