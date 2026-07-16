Aggressive and uncooperative
Injured Man Verbally Abused and Insulted Paramedics
No one wants patients like this: A 67-year-old man fell four meters onto a concrete floor at a farm in Esternberg (Upper Austria). While receiving medical care in the ambulance, he was extremely short-tempered, aggressive, and uncooperative.
A 67-year-old man from St. Roman was loading grain on Thursday around 11:50 a.m. at a farm in Esternberg together with a 48-year-old man from Schardenberg. To do so, the 67-year-old climbed up to the grain storage area above the cow barn. After finishing the work, the 67-year-old attempted to close the opening to the grain storage area but fell approximately four meters onto the concrete floor. Wire spools stored on the floor beneath the opening likely cushioned the fall and thus prevented a more serious injury.
Harsh Insults
The 48-year-old immediately notified the 40-year-old son of the injured man, who alerted emergency services. The man, whose injuries were of an unspecified severity, behaved in an extremely irascible, aggressive, and uncooperative manner while receiving medical care in the ambulance. He directed several crude insults and offensive remarks at the emergency responders and the police. He was taken to Passau University Hospital for further examination.
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