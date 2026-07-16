Solar Power System
Stockschützenhalle Burned Down Due to a Generator
Well, fires caused by PV systems are not exactly rare: A technical malfunction in the generator of the photovoltaic system is believed to have triggered the fire at the Stockschützenhalle in Raab.
The Stockschützenhalle in the center of Raab caught fire on Wednesday shortly after 4 p.m. Within a very short time, the building was engulfed in flames and burned to the ground. A total of 100 firefighters were able to prevent the fire from spreading to the adjacent tennis court and the outdoor swimming pool. No one was inside the building when the fire broke out; no one was injured in the fire or during the firefighting efforts.
Technical Malfunction
The investigation into the cause of the fire revealed that a technical malfunction in the generator of the photovoltaic system likely triggered the fire.
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