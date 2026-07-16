Stockschützenhalle Burned Down Due to a Generator

The Stockschützenhalle in the center of Raab caught fire on Wednesday shortly after 4 p.m. Within a very short time, the building was engulfed in flames and burned to the ground. A total of 100 firefighters were able to prevent the fire from spreading to the adjacent tennis court and the outdoor swimming pool. No one was inside the building when the fire broke out; no one was injured in the fire or during the firefighting efforts.