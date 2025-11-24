Vorteilswelt
Gefährliche Aktion

Drängler beging nach Crash Fahrerflucht

Vorarlberg
24.11.2025 17:05
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)

In der Vorarlberger Gemeinde Göfis kam es am Sonntagabend zu einer äußerst brenzligen Situation: Ein Unbekannter drängte einen vor ihm fahrenden Pkw-Lenker dermaßen, dass dieser verunfallte. Der Drängler fuhr einfach weiter. 

0 Kommentare

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der L50 in Göfis unterwegs, als sich ein unbekannter Autofahrer quasi an seine Stoßstange klebte. Er drängte den jungen Lenker mehrfach dazu, die Geschwindigkeit zu erhöhen, was dieser schließlich auch tat. In der folgenden Rechtskurve geriet der 19-Jährige in seinem Wagen, in dem auch eine 17-jährige Beifahrerin saß, auf die Gegenfahrbahn und krachte dort erst gegen einen großen Stein und nachfolgend in einen Lattenzaun. Der Pkw kam noch in der Kurve zum Stillstand.

Der junge Fahrer und seine Begleitung hatten Reisenglück, sie wurden bei dem Crash nicht verletzt. Der unbekannte Drängler blieb kurz stehen, fuhr dann aber weiter, noch ehe die Polizei am Unfallort eintreffen konnte. Der Straßenrowdy sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Frastanz zu melden: (0)59 133 8156100

Vorarlberg
