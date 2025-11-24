Drängler beging nach Crash Fahrerflucht

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der L50 in Göfis unterwegs, als sich ein unbekannter Autofahrer quasi an seine Stoßstange klebte. Er drängte den jungen Lenker mehrfach dazu, die Geschwindigkeit zu erhöhen, was dieser schließlich auch tat. In der folgenden Rechtskurve geriet der 19-Jährige in seinem Wagen, in dem auch eine 17-jährige Beifahrerin saß, auf die Gegenfahrbahn und krachte dort erst gegen einen großen Stein und nachfolgend in einen Lattenzaun. Der Pkw kam noch in der Kurve zum Stillstand.