NASA-Rover filmt Staubteufel auf dem Mars

Rover sucht am Mars nach mikrobiellem Leben

Der im Juli 2020 von Cape Canaveral aus gestartete Rover war am 18. Februar 2021 mit einem riskanten und mehrere Minuten dauernden Manöver in einem ausgetrockneten See namens „Jezero Crater“ aufgesetzt. Der rund 2,2 Milliarden Euro teure Rover war rund acht Jahre lang entworfen und gebaut worden und soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen.