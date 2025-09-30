Kidman und Urban: Das soll der Trennungsgrund sein

Beziehung forderte viel Arbeit

Dass ihre Ehe fast zwei Jahrzehnte glücklich war, lag laut Kidman an der perfekten Balance, die sie und Urban zwischen Privatleben und Beruf gefunden hatten: „Dass wir beide im Showbusiness sind, gibt uns die Gelegenheit, den anderen immer bei seiner Arbeit stützen und unterstützen zu können.“ So begleitete Keith seine Frau auf die roten Teppiche und trug freiwillig ihre Handtasche, während Nicole ihn als „Groupie Nr. 1“ auf seine Tourneen begleitete.