„Sie wollte es nicht“

Kidman und Urban: Das soll der Trennungsgrund sein

Society International
30.09.2025 08:37
Der letzte gemeinsame Auftritt von Nicole Kidman und Keith Urban war im Juni. Die Bilder ...
Der letzte gemeinsame Auftritt von Nicole Kidman und Keith Urban war im Juni. Die Bilder sprechen Bände ...(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Richard Pelham)

Die Nachricht ihrer Trennung nach 19 Jahren Ehe schockte zwar Hollywood und die Fans – doch ihr Freundeskreis hatte es kommen sehen. Laut eines Insiders im Magazin „People“ war es „kein wirkliches Geheimnis“, dass die Beziehung zwischen Nicole Kidman und Keith Urban vor dem Aus stand: „Sie haben bereits für eine ganze Weile getrennt voneinander gelebt.“

Insbesondere Bekannte des Country-Sängers seien überzeugt gewesen, „dass die Trennung kommen musste“. Ein weiterer Insider wird bei „TMZ“ zitiert, dass es der 57-Jährige war, der Anfang des Sommers aus der Familienvilla in Nashville ausgezogen sei: „Nicole muss sich seither allein um die beiden Töchter kümmern. Sie wollte keine Trennung und die Familie zusammenhalten.“ Urban habe sich bereits ein eigenes Haus, ebenfalls in Nashville, gekauft.

Liebes-Comeback möglich?
Als Grund für die Trennung wird spekuliert, dass sich das Paar wegen ihres hektischen Terminkalenders auseinandergelebt haben soll. Ein Bekannter verriet in der „Daily Mail“: „Keith hat Nicole nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil sie beim Dreh (ihres Filmes „Zauberhafte Schwestern“, Anm.) in London und er auf US-Tournee ist. Sie leben beide in ihrer eigenen, separaten Welt.“

Kidman stand zuletzt mit Sandra Bullock für „Zauberhafte Schwestern 2“ vor der Kamera und zeigte Momente des Drehs auf Instagram:

Während es noch keine offizielle Stellungnahme des Promi-Paares gibt, spekulieren Insider weiter, dass es durchaus noch Hoffnung auf eine Versöhnung geben könnte: „Sie sind schon so lange zusammen und ihre Liebe füreinander war immer sehr tief. Deshalb ist eine Scheidung bisher noch keine beschlossene Sache!“

Letzter gemeinsamer Auftritt im Juni
Laut eines Familieninsiders hat sich besonders Nicoles Schwester Antonia als „ein Fels in der Brandung“ bewiesen: „Die ganze Kidman-Familie steht zusammen und unterstützt Nicole. Sie wollte das nicht, sie hat dafür gekämpft, die Ehe zu retten.“

Auf Instagram veröffentlichte Nicole Kidman kürzlich eine Bildergalerie, in der sie sich mit ihrer Schwester und Familie zeigt:

Das Paar wurde zuletzt im Juni 2025 bei einem Match des Fifa Club World Cups in Nashville zusammen gesehen – kurz nachdem sie ihren 19. Hochzeitstag gefeiert hatten. Den hatte die Oscargewinnerin am 25. Juni mit einem süßen Schwarz-Weiß Schnappschuss auf Instagram gefeuert: „Happy Anniversary, Baby!“

Bei ihrem letzten, gemeinsamen Auftritt Anfang des Sommers wirken Nicole Kidman und Keith Urban ...
Bei ihrem letzten, gemeinsamen Auftritt Anfang des Sommers wirken Nicole Kidman und Keith Urban bereits distanziert.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Richard Pelham)

Kidman und Urban wurden einander im Frühjahr 2005 bei einem Hollywood-Event vorgestellt. Am 25. Juni 2006 hatten sie sich in der Cardinal Cerretti Chapel in Sydney das Jawort gegeben. Tochter Sunday Rose kam 2008 zur Welt, ihre Schwester Faith folgte 2010.

Beziehung forderte viel Arbeit
Dass ihre Ehe fast zwei Jahrzehnte glücklich war, lag laut Kidman an der perfekten Balance, die sie und Urban zwischen Privatleben und Beruf gefunden hatten: „Dass wir beide im Showbusiness sind, gibt uns die Gelegenheit, den anderen immer bei seiner Arbeit stützen und unterstützen zu können.“ So begleitete Keith seine Frau auf die roten Teppiche und trug freiwillig ihre Handtasche, während Nicole ihn als „Groupie Nr. 1“ auf seine Tourneen begleitete.

Lesen Sie auch:
Turtelnd am roten Teppich – so kannte man Nicole Kidman und Keith Urban lange Jahre.
Nach 19 Jahren Ehe
Nicole Kidman und Keith Urban seit Sommer getrennt
29.09.2025
Privat wie nie!
Kidman begeistert Fans mit seltenen Familienfotos
20.08.2025

Doch 2023 ließ die Australierin im Magazin „Woman’s Day“ durchblicken, dass ihre Beziehung viel Arbeit erfordert: „Man muss ständig die Balance wiederherstellen und es ist kein perfekter Prozess. Für mich ist es am wichtigsten, unsere Liebe wie einen Garten zu hegen und zu pflegen!“

