Betrüger zockte Tiroler Firma um 100.000 Euro ab

Verdächtiger tauchte unter

Seit Dezember 2025 konnte jedoch kein Zahlungseingang mehr verzeichnet werden. Der Firma entstand dabei ein Schaden von über 100.000 Euro. „Der Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthalts und weder telefonisch noch persönlich erreichbar“, heißt es seitens der Polizei.