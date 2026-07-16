Betrüger zockte Tiroler Firma um 100.000 Euro ab

Für eine in Innsbruck ansässige Firma endete eine Langzeitmiete von Fahrzeugen mit einer bösen Überraschung. Der vermeintliche Mieter tauchte unter und zahlte keine Raten mehr. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.
Einen Schlag ins Gesicht erlitt eine Firma aus Innsbruck. Sie zeigte einen Fall von möglicher Veruntreuung am Mittwoch bei der Polizei an.
Was war passiert? Das Unternehmen bot mehrere Fahrzeuge zur Langzeitmiete an. Im Jahr 2024 vermietete sie zwei Fahrzeuge an einen 45-jährigen Armenier. Die vereinbarten monatlichen Raten wurden zunächst ordnungsgemäß beglichen.
Verdächtiger tauchte unter
Seit Dezember 2025 konnte jedoch kein Zahlungseingang mehr verzeichnet werden. Der Firma entstand dabei ein Schaden von über 100.000 Euro. „Der Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthalts und weder telefonisch noch persönlich erreichbar“, heißt es seitens der Polizei.
Die Ermittlungen zum Verbleib des Mannes sowie der Fahrzeuge sind bereits im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.