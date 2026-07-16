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Raten blieben aus

Betrüger zockte Tiroler Firma um 100.000 Euro ab

Tirol
16.07.2026 16:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: granata68 - stock.adobe.com)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Für eine in Innsbruck ansässige Firma endete eine Langzeitmiete von Fahrzeugen mit einer bösen Überraschung. Der vermeintliche Mieter tauchte unter und zahlte keine Raten mehr. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.

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Einen Schlag ins Gesicht erlitt eine Firma aus Innsbruck. Sie zeigte einen Fall von möglicher Veruntreuung am Mittwoch bei der Polizei an.

Was war passiert? Das Unternehmen bot mehrere Fahrzeuge zur Langzeitmiete an. Im Jahr 2024 vermietete sie zwei Fahrzeuge an einen 45-jährigen Armenier. Die vereinbarten monatlichen Raten wurden zunächst ordnungsgemäß beglichen.

Verdächtiger tauchte unter
Seit Dezember 2025 konnte jedoch kein Zahlungseingang mehr verzeichnet werden. Der Firma entstand dabei ein Schaden von über 100.000 Euro. „Der Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthalts und weder telefonisch noch persönlich erreichbar“, heißt es seitens der Polizei.

Die Ermittlungen zum Verbleib des Mannes sowie der Fahrzeuge sind bereits im Gange.

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