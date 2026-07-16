In der Wachau: Der Donaustrand als Hit-Garant

Nirgendwo funkeln die Musik-Sterne heller! Bei der 14. Starnacht aus der Wachau wartet ein musikalisches Feuerwerk auf die Gäste. Mit dabei: Unheilig, Josh. und viele mehr...
Die Mischung ist ein Erfolgsgarant: Die Starnacht trifft das Weltkulturerbe. Wenn sich der Sommer kurz vor Herbstbeginn noch einmal von seiner schönsten Seite zeigt, wird Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau zum musikalischen Hotspot Österreichs. Am 18. und 19. September feiert die Erfolgsproduktion von ip-media dort den glanzvollen Abschluss des Starnacht-Jahres vor eindrucksvoller Kulisse.
Lucas Fendrich feiert Premiere
Starnacht-Veranstalter Martin Ramusch und ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger präsentierten in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Stars für 2026: Unheilig, Nino de Angelo, Marina Marx, Julia Buchner, Josh. und Thorsteinn Einarsson. Mit dabei ist auch Lucas Fendrich, der seinen neuen Song „MEIER“ erstmals bei der Pressekonferenz präsentierte. Er feiert in der Wachau seine Starnacht-Premiere.
„Für uns als Veranstalter gibt es keinen schöneren Saisonabschluss. Das Weltkulturerbe als Kulisse zu erleben, berührt uns jedes Jahr aufs Neue“, erklärt Martin Ramusch.
Gute Nachrichten für Fans. Die „Starnacht aus der Wachau“ wurde außerdem für die nächsten drei Jahre fixiert. 2027 ist neben ORF 2 und dem MDR auch das Schweizer Fernsehen mit dabei.
Nähere Informationen und Tickets im Internet: www.starnacht.tv
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