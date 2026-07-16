In der Wachau: Der Donaustrand als Hit-Garant

Die Mischung ist ein Erfolgsgarant: Die Starnacht trifft das Weltkulturerbe. Wenn sich der Sommer kurz vor Herbstbeginn noch einmal von seiner schönsten Seite zeigt, wird Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau zum musikalischen Hotspot Österreichs. Am 18. und 19. September feiert die Erfolgsproduktion von ip-media dort den glanzvollen Abschluss des Starnacht-Jahres vor eindrucksvoller Kulisse.