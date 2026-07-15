Windkraft sorgt für Verwerfungen in der Koalition

Willibald Ehrenhöfer übernimmt immer mehr die Rolle des Provokateurs in der sonst so betont harmonischen Koalition aus FPÖ und ÖVP. Zuerst stößt er in seiner Funktion als Finanzlandesrat dem blauen Partner mit drei Experten, die er im Alleingang zur Rettung des Landesbudgets an Bord holte, vor den Kopf – und nun legte er nach. Am Dienstag zeigte er sich als Wirtschaftsreferent via Aussendung „erstaunt“ darüber, dass FPÖ-Landesrat Stefan Hermann es nicht für nötig erachtet, Beschleunigungsgebiete für Windkraft auszuweisen.