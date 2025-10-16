Kontrollen: Lkw und Fahrer immer „gläserner“

Pro Jahr eine Million Lkw ausgeleitet

Im Vorjahr wurden rund eine Million Lkw in Radfeld und seiner Nachbar-Kontrollstelle Kundl ausgeleitet, um sie in puncto Überladung, Lenkzeiten, technischer Zustand oder Frachtdokumente unter die Lupe zu nehmen. 32.000 Delikte wurden dabei festgestellt. Vor fünf Jahren waren es noch 22.000, der Zuwachs liegt vor allem an einer personellen Aufstockung. 4500 Delikte betreffen allein Überladungen. Diesbezüglich wurde die Brückenwaage generalsaniert und die Achslastwaage erneuert.