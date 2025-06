Die Welt versagt zunehmend bei Kinder-Impfungen

Weniger Masern-Schutz in Österreich

Der langfristige Fortschritt verschleiere jedoch die jüngsten Herausforderungen und erheblichen Ungleichheiten, schrieb die traditionsreiche und in der Medizin weltweit hoch angesehene Fachzeitschrift: „Zwischen 2010 und 2019 verlangsamten sich die Zuwächse beim Impfschutz und kehrten sich in einigen Teilen der Welt um. Zum Beispiel registrierten 21 von 36 einkommensstarken Ländern einen Rückgang in der Abdeckung für mindestens eine der von EPI (erweitertes Impfprogramm der WHO; Anm.) empfohlenen Impfdosen (ohne den Tuberkulose-Impfstoff, der in einigen Ländern nicht mehr in den Routine-Impfplänen enthalten ist) – einschließlich eines Rückgangs der Erstdosis der Masern-Impfung in Argentinien um zwölf Prozent und um acht Prozent in Österreich.“