In memory of the 2016 terrorist attacks
A moment of silence before the World Cup showdown between France and Spain
Just before the match really got underway, everyone paused once more, and the stadium fell completely silent: Right before kickoff of the World Cup semifinal match between France and Spain, a minute of silence was observed at the stadium in Dallas, Texas!
The occasion was a tribute to the victims of the barbaric Islamist terrorist attack in Nice on July 14, 2016, in which 86 people were killed...
“We will never forget!”
“I thank the FIFA President for honoring the request of France and all the dedicated French citizens who have championed this cause. We will never forget,” wrote French President Emmanuel Macron on social media.
Truck Plowed Into Crowd
Exactly ten years ago, a 31-year-old Tunisian man drove a 19-metric-ton truck into a crowd celebrating France’s national holiday on the Promenade des Anglais in the southern French city.
86 people lost their lives
He sped two kilometers along the road—which was actually closed to traffic—running over everything and everyone in his path until he was shot by police. Ultimately, 86 people lost their lives, either immediately or after a prolonged struggle with death...
The jihadist militia “Islamic State” (IS) claimed responsibility for the attack—however, no connection between the perpetrator and any organization could be proven.
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