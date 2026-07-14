Arbeiter (64) stürzt vom Dach neun Meter in Tiefe

Mit Heli in Klinik geflogen

In weiterer Folge stürzte der Arbeiter aus einer Höhe von neun Metern ab. Dabei zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der Schwerverletzte mit dem „Heli 3“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.