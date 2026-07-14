Arbeiter (64) stürzt vom Dach neun Meter in Tiefe

Fataler Arbeitsunfall in der Tiroler Festungsstadt Kufstein am Dienstag! Ein Einheimischer (64) stürzte bei Sanierungsarbeiten an einem Dach neun Meter ab. Der „Heli 3“ musste den Schwerverletzten in die Klinik fliegen.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 12.30 Uhr. Der 64-Jährige war in Kufstein damit beschäftigt, Sanierungsarbeiten am Dach durchzuführen. „Aufgrund eines Gewitters wollte der Mann noch eine Stelle abdichten, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht“, heißt es von der Polizei.
Mit Heli in Klinik geflogen
In weiterer Folge stürzte der Arbeiter aus einer Höhe von neun Metern ab. Dabei zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der Schwerverletzte mit dem „Heli 3“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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