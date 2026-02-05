Vorteilswelt
„Wie Mike Tyson“

Jennifer Garner biss Drehpartner ein Stück Ohr ab

Society International
05.02.2026 09:24
Jennifer Garner hat‘s vor der Kamera drauf – und kämpft auch mit harten Bandagen!
Jennifer Garner hat‘s vor der Kamera drauf – und kämpft auch mit harten Bandagen!(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jennifer Garner (53) hat einmal ihrem Drehpartner bei einer Kampfszene ein Stück Ohr abgebissen. Beim Dreh des Action-Thrillers „Operation: Kingdom“ von 2007 habe der Regisseur Pete Berg dem anderen Darsteller gesagt, „er solle versuchen, mich zu töten“, zitierte das Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ Garner bei einer Pressekonferenz in Santa Monica. 

„Wir hatten nicht viel Choreographie und er sagte mir, ich solle alles tun, um zu überleben“, führte sie aus. Beide hätten gekämpft und sie sei ihrem Drehpartner auf den Rücken geklettert. „Ich biss ihm ins Ohr und wir haben ein Bild, auf dem ihm ein Stück Ohr fehlt, denn wir haben keine Späße gemacht.“

Auf den Spuren des Box-Weltmeisters
Garner fügte hinzu, sie habe „wie Mike Tyson“ gebissen. Der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson hatte 1997 in einem Kampf seinem Gegner ein Stück Ohr abgebissen.

Jennifer Garner erinnerte sich an eine Kampfszene, in der sie ihrem Filmpartner „wie Mike Tyson“ ...
Jennifer Garner erinnerte sich an eine Kampfszene, in der sie ihrem Filmpartner „wie Mike Tyson“ ein Stück von dessen Ohr abbiss.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Bei Garners Drehpartner handelte es sich um den Schauspieler und Stuntman Sala Baker. Ob dessen Ohr danach behandelt wurde, sagte die Hollywood-Schauspielerin nicht.

Neuer Kampf vor Kamera
20 Jahre nach diesem Vorfall stand Garner für die neue Staffel der Serie „Beschütze sie (The Last Thing He Told Me)“ mit Baker erneut für eine Kampfszene vor der Kamera.

Sehen Sie hier einen Ausschnitt aus Garners neuer Serie – in der sie wieder gegen Sala Baker kämpfen muss:

Baker teilte auf Instagram einen Clip von einer Kampfszene mit Garner und dankte der Regisseurin „für die Gelegenheit, wieder mit Jen zu spielen“.

