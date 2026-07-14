Westautobahn komplett gesperrt: Verkehrschaos

Die Westautobahn war beim Knoten St. Pölten ab 16 Uhr in beide Fahrrichtungen komplett gesperrt. Laut Asfinag hatte sich ein drei Kilometer langer Stau gebildet.
Zwischen Knoten St. Pölten und St. Pölten Süd ist es am Dienstagnachmittag ab 16 Uhr zu einer Totalsperre der Westautobahn gekommen. Die Polizei verhandelte zunächst mit einem Mann, der auf einen Überkopf-Wegweiser geklettert war.
Laut Asfinag hatte sich schnell ein Rückstau von drei Kilometern Länge gebildet. Seit 16.15 Uhr ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrstreifen wieder befahrbar. Der Einsatz der Exekutive dauerte vorerst weiter an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.