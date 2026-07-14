Alkolenker (36) überrollte Pensionistin mit Pkw

Schwerer Unfall am Montagabend in Wiener Neustadt: Eine 69-jährige Fußgängerin wurde von einem zurücksetzenden Pkw erfasst und überrollt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Alkotest beim 36-jährigen Autofahrer verlief positiv.
Ereignet hat sich der Unfall am Montag gegen 18 Uhr in der Fischauer Gasse in Wiener Neustadt. Ein 36-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei vor einem geschlossenen Schranken zurücksetzen, nachdem er zuvor zum Stillstand gekommen war.
Erfasst und überrollt
Zur gleichen Zeit passierte eine 69-jährige Frau das Heck des Fahrzeugs. Dabei wurde sie von dem Pkw erfasst und überrollt. Die Wiener Neustädterin erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.
Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Er wird sowohl der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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