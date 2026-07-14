Alkolenker (36) überrollte Pensionistin mit Pkw

Erfasst und überrollt

Zur gleichen Zeit passierte eine 69-jährige Frau das Heck des Fahrzeugs. Dabei wurde sie von dem Pkw erfasst und überrollt. Die Wiener Neustädterin erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.