Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Elektrifizierung

Viele Verspätungen: Frust bei GKB-Pendlern wächst

Steiermark
18.12.2025 19:00
Die alten Garnituren der Deutschen Bahn sorgen nach wie vor für Unmut bei den Fahrgästen.
Die alten Garnituren der Deutschen Bahn sorgen nach wie vor für Unmut bei den Fahrgästen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Verspätungen und Zugausfälle auf der elektrifizierten Strecke der steirischen GKB gehen weiter. Während der Frust der Fahrgäste immer größer wird, macht der Bahnbetreiber nun Hoffnung für das neue Jahr.

0 Kommentare

„Stundenlange Verspätungen und Zugausfälle“, klagen „Krone“-Leser. „Spürbare Verbesserungen“, kontert die GKB. Das klingt widersprüchlich. Aber worum geht es? Die Elektrifizierung der GKB-Strecke zwischen Graz und Wies-Eibiswald (S6) wurde im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Seit Anfang August steht die Strecke offiziell unter Strom. Der Start der neuen Ära verlief aber holprig.

Vor allem für die alten Zuggarnituren der Deutschen Bahn, die seither in der Weststeiermark unterwegs sind, hagelte es viel Kritik. Dazu kamen unzählige Verspätungen und Zugausfälle, die weststeirische Pendler bis heute verfolgen: „Täglich fallen Züge aus, Verspätungen von über einer halben Stunde sind fast schon normal“, berichtet eine „Krone“-Leserin am Donnerstag. „Ein echter Horror für Pendler“, schildert ein anderer.

Lesen Sie auch:
Elektro-Züge „spinnen“
Verspätungen und Ausfälle: GKB entschuldigt sich
22.09.2025
GKB-„Gebrauchtzüge“
Mit deutschem Bundesadler in die Weststeiermark
06.08.2025

Besserung im neuen Jahr versprochen
Im September war das Unternehmen noch zuversichtlich, dass mit der Fahrplanumstellung am 14. Dezember eine Verbesserung zu spüren sein wird. Die Fahrgäste wurden mit dieser Zuversicht aber noch nicht angesteckt. Auf eine Nachfrage der „Krone“ reagiert die GKB verständnisvoll: „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Fahrgästen. Es wird fieberhaft an Lösungen gearbeitet.“ Eine Umstellung in diesem Ausmaß sei ein Prozess, führten die Zuständigen weiter aus.

Dennoch seien Ausfälle und Verspätungen auch eine Wahrnehmungsfrage: „Es gibt eine eindeutige Verbesserung seit dem Sommer. Mit der Fahrplanumstellung sind jetzt 40 Prozent mehr Züge auf der Strecke unterwegs. Dadurch gibt es nun auch mehr Möglichkeiten für Probleme.“ Die Zuversicht bei der GKB bleibt weiter bestehen: „Im neuen Jahr wird es besser.“

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
170.244 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.558 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.861 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf