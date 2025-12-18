Viele Verspätungen: Frust bei GKB-Pendlern wächst

Besserung im neuen Jahr versprochen

Im September war das Unternehmen noch zuversichtlich, dass mit der Fahrplanumstellung am 14. Dezember eine Verbesserung zu spüren sein wird. Die Fahrgäste wurden mit dieser Zuversicht aber noch nicht angesteckt. Auf eine Nachfrage der „Krone“ reagiert die GKB verständnisvoll: „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Fahrgästen. Es wird fieberhaft an Lösungen gearbeitet.“ Eine Umstellung in diesem Ausmaß sei ein Prozess, führten die Zuständigen weiter aus.